Где смотреть онлайн матчи Кубка Билли Джин Кинг США – Украина

15-16 апреля состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные США и Украины по теннису.



Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится на телеканалах Спорт 1 и Спорт 2 телекомпании «Поверхность».



Начало встреч – в 20:00 по киевскому времени в оба дня. Победитель матча выходит в Мировой финал Кубка Билли Джин Кинг.



Встреча пройдет в Эшвилле (Северная Каролина) на хардовых кортах Harrah's Cherokee Center.

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