Если Украина пройдет Шотландию. УЕФА уже имеет дату матча против Уэльса

По информации шотландских СМИ, матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 31 мая или 1 июня.
Такие даты на выбор двум ассоциациям предложены УЕФА.
Более того, УЕФА уже запланировал финальный поединок, который должен состояться 5 июня в Кардиффе. Победитель пары сыграет против Уэльса.
Ранее Уэльс в своем полуфинале обыграл Австрию.
Источник — Daily Mail
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