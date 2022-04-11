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Если Украина пройдет Шотландию. УЕФА уже имеет дату матча против Уэльса

Финал плей-офф отбора ЧМ-2022 должен состояться 5 июня

  • 11.04.2022 12:12
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Если Украина пройдет Шотландию. УЕФА уже имеет дату матча против Уэльса
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации шотландских СМИ, матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина состоится 31 мая или 1 июня.

Такие даты на выбор двум ассоциациям предложены УЕФА.

Более того, УЕФА уже запланировал финальный поединок, который должен состояться 5 июня в Кардиффе. Победитель пары сыграет против Уэльса.

Ранее Уэльс в своем полуфинале обыграл Австрию.

Источник — Daily Mail

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