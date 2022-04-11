Рейтинг ATP. Сачко снова стал первой ракеткой Украины

Мужчины начали грунтовый сезон турнирами ATP 250 в Хьюстоне и Марракеше. В США победу праздновал Рейлли Опелка, который повторил лучшее достижение в карьере, поднявшись на 17-е место в рейтинге.
Давид Гоффен, который праздновал победу в Марокко, вернулся в топ-50 (47-е место).
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял 30 строчек и первой ракеткой страны вновь стал Виталий Сачко. К сожалению, даже во второй сотне у нас нет ни одного теннисиста.
Украинцы в топ-850 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке без особых изменений, Опелка поднялся на 12-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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