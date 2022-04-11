Директор Шахтера: «Мы анализируем потребности людей»

Свою миссию в этой войне выполняют и отдельные стадионы. «Арена Львов» стала не только убежищем для тысяч переселенцев из восточных частей страны, а и центром гуманитарной помощи, который там развернул «Шахтер». Директор по эксплуатации ФК «Шахтер» Вадим Гунько рассказал, как донецкий клуб помогает переселенцам.

«Учитывая, что мы тут проводили домашние матчи с 2014 почти до 2017 год, мы знали возможности этой арены, ее инфраструктурные возможности. Мы понимали, что у этого объекта большой потенциал. Таким образом, при поддержке областной власти начали заниматься обустройкой этого шелтора.

Мы работаем в партнерстве с компаниями ДТЭК и Метинвест. ДТЭК помогает в закупке и поставке необходимых вещей. Метинвест также присоединился к этому направлению деятельности. Мы постоянно пытаемся анализировать потребности людей, которые сюда приезжают и нуждаются в помощи, и покупаем только то, что необходимо», - сказал Гунько.