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Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец, а весь мир – Украина»

Директор «Шахтера» по футболу рассказал, кто помог переместить академию клуба в Хорватию

  • 11.04.2022 03:03
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Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец, а весь мир – Украина»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, какие команды помогли перевезти академию «горняков» в Хорватию.

«Я пообщался с людьми из правительства Хорватии, премьером, вице-премьером, министром. Сказал директору, чтобы отправляли всю академию в Хорватию – примем. Помогли и «Динамо» Загреб, «Хайдук» Сплит, у них все хорошо, там больше 85 детей, 10-15 мам, несколько тренеров старше 60 лет.

Тренируются четыре раза в неделю, играют товарищеские игры, я был на одной из них, играют красиво. Дети – это наше будущее. Я сегодня украинец, а весь мир — Украина. Уверен, что война пройдет и все будет хорошо, нужно в это верить. Мы будем сильными.

Благодарю их за все, что они делают, я горжусь, что жил и буду жить в Украине. Горжусь, что познакомился с людьми, которые сейчас герои, своим президентом, болельщиками «Шахтера», людьми, которые работают с гуманитарной помощью, военными, людьми, которые рядом с президентом, они все сегодня герои. Спасибо им», - сказал Срна.

Источник — Футбол 1/2/3

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