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Детский тренер Миная: «В Европе уже дорожают хлеб и масло»

Рудольф Балажинец – о том, как помогают его подопечные

  • 10.04.2022 19:10
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Детский тренер Миная: «В Европе уже дорожают хлеб и масло»
© ТК Футбол 1/2/3

Тренер «Миная» U-16 Рудольф Балажинец рассказал о волонтерском движении клуба во время войны в Украине.
 
«Отправляем гуманитарную помощь в разные точки страны. 
 
Эйфория закончилась у многих. В Европе уже дорожают хлеб и масло, так как у них все меньше и меньше становится запасов пищи. Из нашего центра уже выехало уже десять фур с гуманитарной помощью. Сейчас будет эвакуация людей из Донецкой и Луганской области. Это большой наплыв, но слава Богу, что подключаются друзья из разных стран, и обеспечивают продуктами питания. 
 
Мне сложно сейчас без своих футболистов. Они помогали нам и тоже занимались волонтерством. Сейчас все они заграницей. Им выдают какие-то деньги, как беженцам. Они скинулись и перечислили нам около 600 евро. Горжусь ими. 
 
Надеюсь, что война закончится и мы сможем вернуться к прежней жизни и отстраивать свои города», – сказал Балажинец.

Источник — Футбол 1/2/3

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