Детский тренер Миная: «В Европе уже дорожают хлеб и масло»

Тренер «Миная» U-16 Рудольф Балажинец рассказал о волонтерском движении клуба во время войны в Украине.
«Отправляем гуманитарную помощь в разные точки страны.
Эйфория закончилась у многих. В Европе уже дорожают хлеб и масло, так как у них все меньше и меньше становится запасов пищи. Из нашего центра уже выехало уже десять фур с гуманитарной помощью. Сейчас будет эвакуация людей из Донецкой и Луганской области. Это большой наплыв, но слава Богу, что подключаются друзья из разных стран, и обеспечивают продуктами питания.
Мне сложно сейчас без своих футболистов. Они помогали нам и тоже занимались волонтерством. Сейчас все они заграницей. Им выдают какие-то деньги, как беженцам. Они скинулись и перечислили нам около 600 евро. Горжусь ими.
Надеюсь, что война закончится и мы сможем вернуться к прежней жизни и отстраивать свои города», – сказал Балажинец.
Источник — Футбол 1/2/3
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