В 32-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на выезде проиграла «Сассуоло».
Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 77-й минуте и поучаствовал в единственном взятии ворот соперников.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
Источник — Sport.ua
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