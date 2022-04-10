Вест Хэм проиграл Брентфорду, Ярмоленко остался в запасе

В матче 32-го тура АПЛ «Вест Хэм» на выезде проиграл «Брентфорду». Андрей Ярмоленко провел всю встречу на скамейке запасных.
Еще в двух матчах побеждали хозяева.
Чемпионат Англии. 32-й тур
«Брентфорд» – «Вест Хэм» – 2:0
Голы: 1:0 – 48 Мбемо, 2:0 – 64 Тоуни.
«Брентфорд» – Райя, Айер (Роэрслев, 83), Йоргенсен, Пиннок, Генри, Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен, 69), Тоуни, Висса, Мбемо (Канос, 78).
«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума (Диоп, 29), Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 57), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Влашич, 66), Боуэн.
«Норвич» – «Бернли» – 2:0
Голы: 1:0 – 9 Ле-Мелу, 2:0 – 86 Пукки.
«Лестер» – «Кристал Пэлас» – 2:1
Голы: 1:0 – 39 Лукман, 2:0 – 45 Дьюзбери-Холл, 2:1 – 65 Заа.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.