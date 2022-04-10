ВИДЕО. Яремчук встретился с украинскими беженцами на стадионе Бенфики

В субботу украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук встретился с украинскими семьями, которые были вынуждены покинуть страну.
Также на встрече побывал экс-игрок «Бенфики» Сергей Кандауров, который также вывез семью из Украины после российского вторжения.
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🇺🇦 Yaremchuk's meeting with Ukrainian families, yesterday, at SL Benfica's Stadium. ❤️#WeStandWithUkraine #WeAreBenfica pic.twitter.com/rXvgnQV3ws— SL Benfica (@slbenfica_en) April 10, 2022
Источник — Sport.ua
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