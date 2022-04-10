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Андрей САНИН: «Мариуполь полностью уничтожен»

Вице-президент «Мариуполя» – о том, как удалось выбраться из города

  • 10.04.2022 17:03
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Андрей САНИН: «Мариуполь полностью уничтожен»
© ФК Мариуполь. Андрей Санин

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал, как смог выехать из города.
 
– По заранее собранным в соцсетях крупицам информации мы знали, что впереди, в Каменском, взорван мост, и его надо объезжать по узкой грунтовой дорожке через минные поля. К этому моменту у нас уже сформировалась стихийная группа из пяти машин таких же отчаянных, как и мы, кто вырывался вне «зеленого коридора». И, как водится, мы заблудились, проехали нужный поворот грунтовки.
 
И тут, слава Богу, к нам выбежал местный парнишка, лет 12, по внешнему виду – уже давно обитающий в бомбоубежище (после месяца блокады в Мариуполе это замечаешь моментально). Вокруг перестрелка, недалеко грохочут артиллерийские залпы, а он бежит за нами и кричит «Не туда, там мины». Затем он сел на велосипед и провел нас до выезда к украинским позициям. Парнишка – настоящий герой, честь и хвала ему и его родителям! В суматохе забыл спросить его имя, но после войны постараюсь обязательно его найти.
 
– Что было самым сложным за эти 25 дней?
– Постоянное ожидание смерти. Через нас день и ночь летело все – артиллерийские снаряды, минометные мины, ракеты «градов», над нами постоянно заходили на атаку военные самолеты. Настал момент, когда мы уже смирились с ужасом происходящего, и просто решили держаться вместе, а там будь что будет, если и погибнем, то все вместе.
 
– Мэр Мариуполя говорит, что 90% города разрушено. Все на самом деле так плохо?
– Боюсь, что это еще очень оптимистичная оценка, из того, что я видел – город полностью уничтожен, целых зданий не осталось вообще.
 
– Как обстоят дела со стадионом и базой футбольного клуба?
– По последней доступной мне информации – все наши спортивные объекты так или иначе пострадали от артиллерийских и бомбовых ударов. Финансирование клуба также приостановлено. Но даже в этой архисложной ситуации мы смогли выплатить в полном размере зарплату за февраль 2022-го, а в марте мы выплатили деньги большей части персонала клуба – кого смогли идентифицировать как выживших – достойную материальную помощь, – сказал Санин. 

Источник — FanDay

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