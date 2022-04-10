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Онс Жабер – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Чарльстоне

  • 10.04.2022 16:27
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Онс Жабер – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

В воскресенье состоится финал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
В матче за титул сразятся четвертая сеяная Онс Жабер из Туниса (№10 WTA) и десятый номер посева Белинда Бенчич из Швейцарии (№21 WTA). Время начала матча – 20:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли один раз, победила швейцарка.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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