Онс Жабер – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финал на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В матче за титул сразятся четвертая сеяная Онс Жабер из Туниса (№10 WTA) и десятый номер посева Белинда Бенчич из Швейцарии (№21 WTA). Время начала матча – 20:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила швейцарка.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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