Тренер Миная: Клуб имел свои планы, которые из-за войны рухнули в один миг

Тренер «Миная» Николай Цымбал рассказал о буднях клуба во время войны в Украине.
«Мы были в Турции, готовились к первой игре, имели свои планы, которые просто в один миг рухнули. Мы начали приспосабливаться к новой жизни.
Сейчас принимаем гуманитарную помощь из-за границы, сортируем и точечно отправляем по назначению.
В Ужгороде осталось четырнадцать футболистов из Ю-19. Мы стараемся объединяться и держаться вместе. Они приходят помогать разгружать и сортировать гуманитарную помощь», - сказал Цымбал.
Источник — Футбол 1/2/3
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