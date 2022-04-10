УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Тренер Миная: Клуб имел свои планы, которые из-за войны рухнули в один миг

Николай Цымбал рассказал о новых реалиях клуба

  • 10.04.2022 15:38
  • 56 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер Миная: Клуб имел свои планы, которые из-за войны рухнули в один миг
© ФК Минай. Николай Цымбал

Тренер «Миная» Николай Цымбал рассказал о буднях клуба во время войны в Украине. 

«Мы были в Турции, готовились к первой игре, имели свои планы, которые просто в один миг рухнули. Мы начали приспосабливаться к новой жизни.

Сейчас принимаем гуманитарную помощь из-за границы, сортируем и точечно отправляем по назначению. 

В Ужгороде осталось четырнадцать футболистов из Ю-19. Мы стараемся объединяться и держаться вместе. Они приходят помогать разгружать и сортировать гуманитарную помощь», - сказал Цымбал.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности