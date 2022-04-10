Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это не первая война в моей жизни»

Помощник главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович эмоционально высказался о войне, которую россия развязала на территории Украины.

«Это не первая война в моей жизни. Я, можно сказать, через такое проходил. Очень непростая ситуация. Помогаем как можем. Хочется сказать большое спасибо Андрею Васильевичу Павелко, который дает эту возможность и помогает людям. Это минимум, который мы можем сделать для этих людей», - сказал Бартулович.

Эта война не первая в жизни футболиста. Еще в детстве он переживал подобное еще в бывшей Югославии.