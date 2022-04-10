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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это не первая война в моей жизни»

Хорватский легионер эмоционально высказался о российско-украинской войне

  • 10.04.2022 15:00
  • 399 просмотров
  • 1 комментарий
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это не первая война в моей жизни»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Помощник главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович эмоционально высказался о войне, которую россия развязала на территории Украины.

«Это не первая война в моей жизни. Я, можно сказать, через такое проходил. Очень непростая ситуация. Помогаем как можем. Хочется сказать большое спасибо Андрею Васильевичу Павелко, который дает эту возможность и помогает людям. Это минимум, который мы можем сделать для этих людей», - сказал Бартулович.

Эта война не первая в жизни футболиста. Еще в детстве он переживал подобное еще в бывшей Югославии.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    zelc006, 10.04.2022 15:36
    -1
    Да, уж! Пам'ятаємо югов та їхній зруйнованний Белград....
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