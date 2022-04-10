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Олег ТАРАН: «ВСУ и украинский дух победят эту дрянь»

Известный тренер готов воевать

  • 10.04.2022 14:41
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Олег ТАРАН: «ВСУ и украинский дух победят эту дрянь»
© dynamo.kiev.ua. Олег Таран

Известный тренер Олег Таран рассказал о том, как помогает Украине во время войны с россией:

«От имени ветеранов футбола и команды «Днепр» хотим поблагодарить Андрея Павелко за его большую помощь для переселенцев из Донецкой, Луганской, Харьковской области, из Херсона. Сегодня мы с самого утра развозим гуманитарную помощь нашим женщинам, детям.

Страшное время, но я уверен, что наши вооруженные силы, наш украинский дух победят эту дрянь и будет у нас снова светлое и мирное небо. Вернутся дети, женщины, бабушки, наши мамы. Я хоть завтра готов… Дайте мне «Джавелинчик». Я хочу пару этих п******в завалить».

Источник — ТК Футбол

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