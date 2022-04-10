Делегация киевского Динамо покинула Румынию

Сегодня утром делегация киевского «Динамо» во главе с главным тренером первой команды Мирчей Луческу покинула Румынию, где «бело-синие» находились в последнее время, проводя тренировочный процесс.
«Динамо» взяло курс на Польшу, где 12 апреля проведет товарищеский матч в благотворительных целях против «Легии». Затем ожидается, что киевляне отправятся в Турцию, где у них запланирован спарринг с «Галатасараем».
После двух товарищеских матчей «Динамо» планирует вернуться в Румынию на матч против «Стяуа».
Кроме того, на 26 апреля у «Динамо» запланирован спарринг против дортмундской «Боруссии», а на 28 апреля – против загребского «Динамо».
Источник — Digisport.ro
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