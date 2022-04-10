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Делегация киевского Динамо покинула Румынию

«Бело-синие» проведут два товарищеских матча, после чего вернутся в Бухарест

  • 10.04.2022 14:21
  • 2928 просмотров
  • 1 комментарий
Делегация киевского Динамо покинула Румынию
© Digi Sport

Сегодня утром делегация киевского «Динамо» во главе с главным тренером первой команды Мирчей Луческу покинула Румынию, где «бело-синие» находились в последнее время, проводя тренировочный процесс.

«Динамо» взяло курс на Польшу, где 12 апреля проведет товарищеский матч в благотворительных целях против «Легии». Затем ожидается, что киевляне отправятся в Турцию, где у них запланирован спарринг с «Галатасараем».

После двух товарищеских матчей «Динамо» планирует вернуться в Румынию на матч против «Стяуа».

Кроме того, на 26 апреля у «Динамо» запланирован спарринг против дортмундской «Боруссии», а на 28 апреля – против загребского «Динамо».

Источник — Digisport.ro

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Hg, 10.04.2022 15:14
    0
    Не столько товарищеские, а - благотворительные. И потому результат на последнем месте. Главное что бы в мире видели Украину.
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