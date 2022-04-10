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ХАВИ: «У Барселоны очень затруднительное финансовое положение»

Наставник «Барселоны» – о ситуации в клубе

  • 10.04.2022 13:47
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ХАВИ: «У Барселоны очень затруднительное финансовое положение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал трудности с продлением контракта хавбека Гави:

«Мы видим, что игрок хочет играть в нашем клубе. Теперь все зависит от его представителя и клуба. Наш клуб пытается быть выше, чем индивидуальности – это нормально. «Барселона» всегда честна со своими футболистами.

Пока у клуба очень тяжелое финансовое положение — нам нужно быть осторожными в трансферах. Президент и директор знают о моих пожеланиях и делают все для их воплощения. Мы должны понимать, в каком положении сейчас наша финансовая сторона».

Источник — Marca

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