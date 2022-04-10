ХАВИ: «У Барселоны очень затруднительное финансовое положение»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал трудности с продлением контракта хавбека Гави:

«Мы видим, что игрок хочет играть в нашем клубе. Теперь все зависит от его представителя и клуба. Наш клуб пытается быть выше, чем индивидуальности – это нормально. «Барселона» всегда честна со своими футболистами.

Пока у клуба очень тяжелое финансовое положение — нам нужно быть осторожными в трансферах. Президент и директор знают о моих пожеланиях и делают все для их воплощения. Мы должны понимать, в каком положении сейчас наша финансовая сторона».