ХАВИ: «У Барселоны очень затруднительное финансовое положение»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал трудности с продлением контракта хавбека Гави:
«Мы видим, что игрок хочет играть в нашем клубе. Теперь все зависит от его представителя и клуба. Наш клуб пытается быть выше, чем индивидуальности – это нормально. «Барселона» всегда честна со своими футболистами.
Пока у клуба очень тяжелое финансовое положение — нам нужно быть осторожными в трансферах. Президент и директор знают о моих пожеланиях и делают все для их воплощения. Мы должны понимать, в каком положении сейчас наша финансовая сторона».
Источник — Marca
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