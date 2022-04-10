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Президент Миная: «Отправили в Венгрию еще 25 юных футболистов»

Валерий Пересоляк помогает молодым воспитанникам

  • 10.04.2022 12:58
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Президент Миная: «Отправили в Венгрию еще 25 юных футболистов»
© ФК Минай. Валерий Пересоляк

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о том, как клубу удалось отправить еще 25 юных футболистов для проживания и тренировок в венгерский клуб МТК.

«Отправляем 25 детей. Это представители команды Ю-14 нашей академии, а также переселенцы из других уголков страны, которые изъявили желание жить и тренироваться заграницей. Футбольный клуб МТК предоставляет хорошие условия для питания, проживания, тренировок и обучения наших детей. Нас обеспечили украиноязычным тренером, который будет заниматься с нашими детьми», - сказал Пересоляк.

Источник — Футбол 1/2/3

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