Президент Миная: «Отправили в Венгрию еще 25 юных футболистов»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк рассказал о том, как клубу удалось отправить еще 25 юных футболистов для проживания и тренировок в венгерский клуб МТК.
«Отправляем 25 детей. Это представители команды Ю-14 нашей академии, а также переселенцы из других уголков страны, которые изъявили желание жить и тренироваться заграницей. Футбольный клуб МТК предоставляет хорошие условия для питания, проживания, тренировок и обучения наших детей. Нас обеспечили украиноязычным тренером, который будет заниматься с нашими детьми», - сказал Пересоляк.
Источник — Футбол 1/2/3
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