Рустам ХУДЖАМОВ – о Мариуполе: «Свинособаки освободили город от футбола»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов жестко отреагировал на фактическое уничтожение орками Мариуполя.
«Свинособаки освободили город от футбола... Положили тысячи украинских жизней, уничтожили город. Какие вы, блять, братья. Вы выблядки, которых нужно уничтожать без сожаления», – написал Худжамов.
Источник — Sport.ua
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