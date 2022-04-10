Игровой день Бундеслиги. Левандовски принес победу Баварии с пенальти

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома победила «Аугсбург» со счетом 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте встречи забил Роберт Левандовски с пенальти.
«Бавария» уверенно удерживает лидерство в Бундеслиге (69 очков), опережая «Боруссию» Д на 9 пунктов (60)
Бундеслига. 29-й тур
Бавария – Аугсбург – 1:0
Голы: Левандовски, 82 (пен).
Вольфсбург – Арминия – 4:0
Голы: Нмеча, 11 (1:0). Нмеча, 38 (2:0). Арнольд, 48 (3:0). Крузе, 53 (4:0)
Гройтер Фюрт – Боруссия М – 0:2
Голы: Тюрам, 18 (0:1). Плеа, 24, пенальти (0:2)
Кельн – Майнц – 3:2
Голы: Буркардт, 14 (0:1). Онисиво, 55 (0:2). Скири, 60 (1:2). Любичич, 78 (2:2). Килиан, 82 (3:2)
Герта – Унион Берлин – 1:4
Голы: Харагути, 31 (0:1). Баумгартль, 49, автогол (1:1). Премель, 53 (1:2). Беккер, 74 (1:3). Михель, 85 (1:4)
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.