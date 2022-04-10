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29-й тур
Бавария
1 : 0
Аугсбург
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Игровой день Бундеслиги. Левандовски принес победу Баварии с пенальти

«Бавария» уверенно удерживает лидерство, опережая «Боруссию» Д на 9 пунктов

  • 10.04.2022 00:55
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Игровой день Бундеслиги. Левандовски принес победу Баварии с пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома победила «Аугсбург» со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил Роберт Левандовски с пенальти.

«Бавария» уверенно удерживает лидерство в Бундеслиге (69 очков), опережая «Боруссию» Д на 9 пунктов (60)

Бундеслига. 29-й тур

Бавария – Аугсбург – 1:0

Голы: Левандовски, 82 (пен).

Вольфсбург – Арминия – 4:0

Голы: Нмеча, 11 (1:0). Нмеча, 38 (2:0). Арнольд, 48 (3:0). Крузе, 53 (4:0)

Гройтер Фюрт – Боруссия М – 0:2

Голы: Тюрам, 18 (0:1). Плеа, 24, пенальти (0:2)

Кельн – Майнц – 3:2

Голы: Буркардт, 14 (0:1). Онисиво, 55 (0:2). Скири, 60 (1:2). Любичич, 78 (2:2). Килиан, 82 (3:2)

Герта – Унион Берлин – 1:4

Голы: Харагути, 31 (0:1). Баумгартль, 49, автогол (1:1). Премель, 53 (1:2). Беккер, 74 (1:3). Михель, 85 (1:4)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
82' ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).

Источник — Sport.ua

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