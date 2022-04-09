Яремчук отыграл 20 минут, Бенфика победила

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии обыграла «Беленесеш» со счетом 3:1 благодаря хет-трику Нуньеса.
Украинский форвард Роман Яремчук начал встречу в запасе, но вышел на поле на 72-й минуте. Результативными действиями не отметился.
Орлы набрали 64 очка и остались на 3-м месте. «Порту» имеет 76 пунктов, а «Спортинг» - 70.
Чемпионат Португалии. 29-й тур
Бенфика - Белененсеш 3:1
Голы: Нуньес, 22, 54, 58 - Соуза, 3
Источник — Sport.ua
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