Президент Вереса: «Стадион в Ровно почти готов принимать матчи»

Президент «Вереса» Иван Надеин уверен, что вскоре после завершения войны в Ровно можно будет проводить матчи, потому что длительная реконструкция почти завершилась.

«Остался сравнительно незначительный объем работ по завершению реконструкции «Авангарда». Взошла трава. Смонтированы почти все сиденья на трибунах. Во многих помещениях сделаны отделочные работы. Осталось благоустройство территории и согласование вопросов безопасности зрителей. Это можно сделать в течение короткого отрезка времени и после этого – запускать работу стадиона. Стадион в Ровно почти готов принимать матчи».

«Ровно может стать одним из центров футбольной и спортивной жизни на западе Украины. Но для этого нужно выполнить одно условие – отразить нападение агрессора и одержать победу. Верим в наши вооруженные силы и стойкость украинского народа».