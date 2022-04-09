Александр АЛИЕВ: «О российской нации даже говорить не хочу»

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, почему встал на защищать страны от российской военной агрессии.



«Я защищал честь страны, играл за сборную, держал руку на сердце и гимн пел. Не имел права отсюда уезжать. Своих детей я отправил, но я остался здесь и буду здесь защищать до последнего. Если «Динамо» и «Шахтер» поехали играть благотворительные матчи и собирать с них средства, которые помогут стране и ВСУ, теробороне – то я только поддерживаю это. Они все переживают, помогают, это небольшой вклад для всей страны. Самое главное, чтобы вырученные деньги приходили в страну на помощь ВСУ.



Как сейчас можно говорить о футболе в Украине? Посмотрите, нас просто разваливают. Разваливают страну, вы видите, что творится. Сейчас о футболе и спорте даже мысли нет. Я об этой нации [российской] даже говорить не хочу. Я в своей стране, в Украине. Тимощук? Моя точка зрения не изменилась», – сказал Алиев.



Напомним, еще в начале войны против россии Алиев вступил в территориальную оборону Киева.