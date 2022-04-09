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Александр АЛИЕВ: «О российской нации даже говорить не хочу»

Известный в прошлом футболист признался, что о футболе и спорте даже не думает

  • 09.04.2022 16:54
  • 142 просмотра
  • 1 комментарий
Александр АЛИЕВ: «О российской нации даже говорить не хочу»
© ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, почему встал на защищать страны от российской военной агрессии. 
 
«Я защищал честь страны, играл за сборную, держал руку на сердце и гимн пел. Не имел права отсюда уезжать. Своих детей я отправил, но я остался здесь и буду здесь защищать до последнего. Если «Динамо» и «Шахтер» поехали играть благотворительные матчи и собирать с них средства, которые помогут стране и ВСУ, теробороне – то я только поддерживаю это. Они все переживают, помогают, это небольшой вклад для всей страны. Самое главное, чтобы вырученные деньги приходили в страну на помощь ВСУ.
 
Как сейчас можно говорить о футболе в Украине? Посмотрите, нас просто разваливают. Разваливают страну, вы видите, что творится. Сейчас о футболе и спорте даже мысли нет. Я об этой нации [российской] даже говорить не хочу. Я в своей стране, в Украине. Тимощук? Моя точка зрения не изменилась», – сказал Алиев.
 
Напомним, еще в начале войны против россии Алиев вступил в территориальную оборону Киева.

Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex AS, 09.04.2022 16:57
    0
    Чего тогда в ТРО, а не ЗСУ?
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