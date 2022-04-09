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ФОТО. Сотрудник Десны рассказал, как бомбили стадион в Чернигове

Арена подвергалась ракетно-бомбовым ударам три дня

  • 09.04.2022 15:38
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ФОТО. Сотрудник Десны рассказал, как бомбили стадион в Чернигове
© ФК Десна Чернигов

Представитель пресс-службы ФК «Десна» Дмитрий Дорошко, который не покидал Чернигов с начала войны, рассказал о том, как бомбили стадион имени Юрия Гагарина.
 
«Арена просто в ужасном состоянии. Стадион бомбили три ночи подряд. По числам я не вспомню, но в первый раз прилетел один снаряд в восточную трибуну. Это та, которая была накрыта баннерами. Во второй раз прилетело шесть или семь снарядов из градов. Тогда уже были основательные повреждения на западной трибуне и тренировочного поля, разрушены туалеты стадиона. Трибуну сложило полностью, а глубина воронки от снарядов составила около шести метров. А в третьем случае состоялся авианалет. Было сброшено восемь бомб. Я не специалист, но, на мой взгляд, стадион реконструкции не подлежит. Рядом с ареной была наша база футбольного клуба, которая до войны была в идеальном состоянии с новейшим оборудованием. Так вот она уничтожена полностью», – сказал Дорошко.

Источник — zbirna.com

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