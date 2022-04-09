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ВИДЕО. Странный гол с углового забит в Эквадоре после позорного пенальти

Дамиан Диас за три минуты превратился из неудачника в победителя

  • 09.04.2022 15:10
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ВИДЕО. Странный гол с углового забит в Эквадоре после позорного пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дамиан Диас

В рамках группового этапа Кубка Судамерикана «Барселона» из Эквадора обыграла уругвайский «Монтевидео Вондерерс» 4:2.
 
Четвертый гол в составе «Барсы» забил 35-летний полузащитник Дамиан Диас. Эквадорец увидел, что во время углового голкипер соперников вышел к линии вратарской площади, чтобы подсказать что-то партнерам по команде, и точным ударом внешней стороной стопы поразил пустые ворота.
 
Самое забавное заключается в том, что несколько минут до этого Диас попытался исполнить «паненку» во время пробития пенальти, но кипер разгадал замысел и оставил его в дураках.

Источник — Twitter

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