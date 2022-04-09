ВИДЕО. Странный гол с углового забит в Эквадоре после позорного пенальти

В рамках группового этапа Кубка Судамерикана «Барселона» из Эквадора обыграла уругвайский «Монтевидео Вондерерс» 4:2.



Четвертый гол в составе «Барсы» забил 35-летний полузащитник Дамиан Диас. Эквадорец увидел, что во время углового голкипер соперников вышел к линии вратарской площади, чтобы подсказать что-то партнерам по команде, и точным ударом внешней стороной стопы поразил пустые ворота.



Самое забавное заключается в том, что несколько минут до этого Диас попытался исполнить «паненку» во время пробития пенальти, но кипер разгадал замысел и оставил его в дураках.

🧙‍♂️🤯 ¡LO-CU-RA! El golazo olímpico de Kitu Díaz en la victoria de @BarcelonaSC en la CONMEBOL #Sudamericana 👏#LaGranConquista pic.twitter.com/ihLRaLwutt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 8, 2022