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ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию на матч с Олимпиакосом

Встреча начнется в 20:00 по Киеву

  • 09.04.2022 14:50
  • 408 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Шахтер прибыл в Грецию на матч с Олимпиакосом
© ФК Шахтер Донецк

Игроки и тренерский штаб донецкого «Шахтера» прибыли в Грецию на матч против «Олимпиакоса».
 
Встреча состоится 9 апреля в Афинах на Karaiskakis Stadium. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.
 
Состав «Шахтера»: голкиперы Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, полевые игроки Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев, Даниил Удод, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Петр Стасюк, Дмитрий Мишнев, Денис Шостак, Максим Чех.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 09.04.2022 14:58
    0
    Може хто в курсі, чому Пятов за Металіст грає, а Степаненко з Динамо тренується?
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