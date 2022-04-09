ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Юрген Клопп – главный соперник в моей карьере»

10 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет на «Этихад Арене», начало встречи – в 18.30 по киевскому времени. Рассудит встречу опытный арбитр Энтони Тейлор.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы перед матчем «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
Источник — Sport.ua
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