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ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Юрген Клопп – главный соперник в моей карьере»

Наставник «Манчестер Сити» – о предстоящем матче с «Ливерпулем»

  • 09.04.2022 14:42
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ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Юрген Клопп – главный соперник в моей карьере»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

10 апреля в матче 32-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет на «Этихад Арене», начало встречи – в 18.30 по киевскому времени. Рассудит встречу опытный арбитр Энтони Тейлор.
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Пепа Гвардиолы перед матчем «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Источник — Sport.ua

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