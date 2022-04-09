Стали известны участницы полуфиналов в Боготе

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе.
Украинка Даяна Ястремская проиграла Лауре Пигосси из Бразилии и завершила выступления на турнире.
Богота. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Камила Осорио [1] – Элина Аванесян – 6:1, 6:4
Лаура Пигосси [Q] – Даяна Ястремская – 6:2, 4:6, 7:6(3)
Нижняя часть сетки
Татьяна Мария [Q] – Мирьям Бьорклунд – 6:1, 6:4
Камилла Рахимова – Ирина Мария Бара – 6:3, 4:6, 6:2
Богота. Пары 1/2 финала
Камила Осорио [1] – Лаура Пигосси [Q]
Татьяна Мария [Q] – Камилла Рахимова
Источник — Sport.ua
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