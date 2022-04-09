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Стали известны участницы полуфиналов в Боготе

Даяна Ястремская завершила борьбу на турнире в Колумбии

  • 09.04.2022 12:33
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Стали известны участницы полуфиналов в Боготе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Осорио

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе.
 
Украинка Даяна Ястремская проиграла Лауре Пигосси из Бразилии и завершила выступления на турнире.
 
Богота. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Камила Осорио [1] – Элина Аванесян – 6:1, 6:4
 Лаура Пигосси [Q] –  Даяна Ястремская – 6:2, 4:6, 7:6(3)
 
Нижняя часть сетки

 Татьяна Мария [Q] –  Мирьям Бьорклунд – 6:1, 6:4
Камилла Рахимова –  Ирина Мария Бара – 6:3, 4:6, 6:2
 
Богота. Пары 1/2 финала

 Камила Осорио [1] –  Лаура Пигосси [Q]
 Татьяна Мария [Q] – Камилла Рахимова

Источник — Sport.ua

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