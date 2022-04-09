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Определились все полуфиналистки на турнире в Чарльстоне

В одиночном разряде дальше без украинок

  • 09.04.2022 12:13
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Определились все полуфиналистки на турнире в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Украинка Ангелина Калинина проиграла четвертой сеяной Онс Жабер и продолжит выступления лишь в парном разряде.

Чарльстон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Аманда Анисимова [15] –  Коко Вандевей – 6:1, 6:2
 Онс Жабер [4] –  Ангелина Калинина – 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова –  Магда Линетт – 6:0, 6:2
 Белинда Бенчич [10] –  Паула Бадоса [2] – 2:6, 7:6(2), 6:4

Чарльстон. Пары 1/2 финала

 Аманда Анисимова [15] –  Онс Жабер [4]
Екатерина Александрова –  Белинда Бенчич [10]

Источник — Sport.ua

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