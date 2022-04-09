Определились все полуфиналистки на турнире в Чарльстоне

В пятницу состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Украинка Ангелина Калинина проиграла четвертой сеяной Онс Жабер и продолжит выступления лишь в парном разряде.
Чарльстон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Аманда Анисимова [15] – Коко Вандевей – 6:1, 6:2
Онс Жабер [4] – Ангелина Калинина – 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова – Магда Линетт – 6:0, 6:2
Белинда Бенчич [10] – Паула Бадоса [2] – 2:6, 7:6(2), 6:4
Чарльстон. Пары 1/2 финала
Аманда Анисимова [15] – Онс Жабер [4]
Екатерина Александрова – Белинда Бенчич [10]
Источник — Sport.ua
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