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Никита КАМЕНЮКА: «Зеленский по-настоящему объединил Украину»

Легенда «Зари» считает, что Президент Украины стал настоящим лидером огромной нации

  • 09.04.2022 10:59
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Никита КАМЕНЮКА: «Зеленский по-настоящему объединил Украину»
© ФК Заря Луганск. Никита Каменюка

Тренер «Зари» U-19 Никита Каменюка поделился мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Он сначала объединил всю страну на бумаге, победил с большим отрывом на выборах. По прошествии двух лет все начали говорить, что его нужно убирать, чтобы он ушел, начали ставить ему палки в колеса, но он не сдавался и продолжал бороться, и продолжает это делать сегодня. Хочу сказать, что это единственный Президент, который за 30 лет независимости страны по-настоящему ее объединил», - сказал Каменюка.

Источник — Футбол 1/2/3

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