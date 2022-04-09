Никита КАМЕНЮКА: «Зеленский по-настоящему объединил Украину»

Тренер «Зари» U-19 Никита Каменюка поделился мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.

«Он сначала объединил всю страну на бумаге, победил с большим отрывом на выборах. По прошествии двух лет все начали говорить, что его нужно убирать, чтобы он ушел, начали ставить ему палки в колеса, но он не сдавался и продолжал бороться, и продолжает это делать сегодня. Хочу сказать, что это единственный Президент, который за 30 лет независимости страны по-настоящему ее объединил», - сказал Каменюка.