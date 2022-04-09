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Капитан Кривбасса: «Украинская армия – настоящие герои нашего времени»

Владимир Заименко высказался о войне

  • 09.04.2022 09:55
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Капитан Кривбасса: «Украинская армия – настоящие герои нашего времени»
© ФК Кривбасс. Владимир Заименко

Защитник криворожского «Кривбасса», капитан команды Владимир Заименко рассказал, как он и другие футболисты команды помогают украинской армии.

«То, что сейчас происходит в нашей родной Украине со стороны оккупантов – это уже не война. русские подонки совершают бесчеловечные поступки, это геноцид украинцев, и это просто ужасно. Правительство россии – изверги. Бандиты. Убийцы. Вы будете гореть в аду…

В такой трудный для страны момент мы поддерживаем связь с ребятами, ведь все в разных местах мира. Также помогаем друг другу, чем можем. Недавно вместе с экс-игроками Кривбасса, в том числе, собрали деньги на тепловизор, уже успешно доставленный криворожской терробороне. Фанаты Кривбасса в рядах украинской армии защищают Украину, за что им низкий поклон.

Что касается меня, то я, как и другие футболисты команды помогаем украинской армии чем можем: играем в футбол. Все игроки Кривбасса перечисляют часть зарплаты в поддержку наших защитников, и это правильно.

В Польше вместе со мной тоже жена. Товарищ помог найти команду в одной из местных лиг, и теперь также благодаря Кривбассу у меня есть возможность помогать Украине. Поддерживаю форму и после победы вернусь вместе с партнерами на наш родной стадион и будем радовать криворожских болельщиков новыми успехами.

Хочу пожелать нашей армии сил, здоровья, вы настоящие герои нашего времени. Победа будет за нами. Слава Украине! Слава Нации! Смерть противникам!» - сказал Заименко.

Источник — ФК Кривбасс

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