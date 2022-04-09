УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ЛЕВЧЕНКО: «Это будет полный крах украинского футбола на долгие годы»

Специалист – о возможном расформировании «Шахтера» и «Динамо»

  • 09.04.2022 09:36
  • 2903 просмотра
  • 0 комментариев
ЛЕВЧЕНКО: «Это будет полный крах украинского футбола на долгие годы»
© Instagram. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением о возможном расформировании донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

– Как считаете, над «Динамо» и «Шахтером» не висит угроза расформирования?
– Такая ситуация возможна. Это будет полным крахом украинского футбола на долгие годы. С этой стороны я понимаю ребят, которые боятся, что наш футбол может полностью развалиться. 

– Как быть с долгами? Футболисты могут рассчитывать на полную выплату зарплат, особенно в таких проблемных клубах, как «Заря» и «Десна»?
– В сегодняшней ситуации ни о каких компенсациях говорить не стоит. Было бы солидарно, если бы клубы после войны всё выплатили ребятам. Это дело чести для президентов клубов. Сейчас же это абсолютно невозможно. Все деньги должны идти на армию, восстановление инфраструктуры и поддержку населения.

Источник — FanDay

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности