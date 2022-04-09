ЛЕВЧЕНКО: «Это будет полный крах украинского футбола на долгие годы»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением о возможном расформировании донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».

– Как считаете, над «Динамо» и «Шахтером» не висит угроза расформирования?

– Такая ситуация возможна. Это будет полным крахом украинского футбола на долгие годы. С этой стороны я понимаю ребят, которые боятся, что наш футбол может полностью развалиться.

– Как быть с долгами? Футболисты могут рассчитывать на полную выплату зарплат, особенно в таких проблемных клубах, как «Заря» и «Десна»?

– В сегодняшней ситуации ни о каких компенсациях говорить не стоит. Было бы солидарно, если бы клубы после войны всё выплатили ребятам. Это дело чести для президентов клубов. Сейчас же это абсолютно невозможно. Все деньги должны идти на армию, восстановление инфраструктуры и поддержку населения.