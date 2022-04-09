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Юрий ВИРТ: «Благодаря ВСУ мы можем продолжать играть в футбол»

«Верес» и другие команды сыграли благотворительный турнир

  • 09.04.2022 08:57
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Юрий ВИРТ: «Благодаря ВСУ мы можем продолжать играть в футбол»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал участие своей команды в благотворительном турнире в пользу Украины, который состоялся во Львове.

«Я рад, что в такое время мы можем заниматься своим любимым делом. Хороший турнир, хорошие команды. Все получили удовольствие от игры, так как мы уже месяц без футбола. Благодарю вооруженные силы Украины, которые дают нам возможность сегодня играть в футбол», - сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

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