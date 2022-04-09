Андрей ШЕВЧЕНКО: «Настоящий геноцид украинского народа»

Бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко высказался об обстреле россией железнодорожного вокзала в Краматорске.
«Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.
Могут ли они называть себя «людьми»? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель...
Остановить войну сейчас!» - написал Шевченко.
Источник — Instagram
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