Андрей ШЕВЧЕНКО: «Настоящий геноцид украинского народа»

Бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко высказался об обстреле россией железнодорожного вокзала в Краматорске.

«Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.

Могут ли они называть себя «людьми»? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель...

Остановить войну сейчас!» - написал Шевченко.