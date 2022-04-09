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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Настоящий геноцид украинского народа»

Легендарный футболист – об обстреле Краматорска

  • 09.04.2022 08:19
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Настоящий геноцид украинского народа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший футболист «Милана» Андрей Шевченко высказался об обстреле россией железнодорожного вокзала в Краматорске.

«Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.

Могут ли они называть себя «людьми»? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель...

Остановить войну сейчас!» - написал Шевченко.

Источник — Instagram

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