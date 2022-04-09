Защитник Шахтера ищет отца, пропавшего в Донецкой области

Защитник Шахтера Игорь Кирюханцев через Instagram пытается найти своего отца, пропавшего во время войны.

Олег Владимирович Кирюханцев находился в поселке Мирное Донецкой области по адресу Новосибирский проезд, 4–6.

Игорь Кирюханцев осенью играл на правах аренды в «Александрии». Он провел 11 матчей и забил 2 гола (в УПЛ 10 игр и 1 гол).