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Защитник Шахтера ищет отца, пропавшего в Донецкой области

Игорь Кирюханцев сообщил, что его отец находился в поселке Мирное

  • 09.04.2022 02:05
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Защитник Шахтера ищет отца, пропавшего в Донецкой области
© ФК Шахтер Донецк. Игорь Кирюханцев

Защитник Шахтера Игорь Кирюханцев через Instagram пытается найти своего отца, пропавшего во время войны.

Олег Владимирович Кирюханцев находился в поселке Мирное Донецкой области по адресу Новосибирский проезд, 4–6.

Игорь Кирюханцев осенью играл на правах аренды в «Александрии». Он провел 11 матчей и забил 2 гола (в УПЛ 10 игр и 1 гол).

Источник — Instagram

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