УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ФОТО. Игроки Шахтера провели первую тренировку в Турции

Команда начала тренировки

  • 08.04.2022 23:51
  • 619 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Игроки Шахтера провели первую тренировку в Турции
© shakhtar.com

В пятницу, 8 апреля, «Шахтер» провел занятие на тренировочном поле неподалеку от стадиона «Истанбул Башакшехир». Сессия носила втягивающий характер и была направлена на восстановление физических кондиций игроков. Тренерский штаб «оранжево-черных» в данный момент оценивает состояние каждого футболиста.

В тренировке приняли участие игроки первой команды «Шахтера» и U19, а также присоединившиеся футболисты ФК «Мариуполь»: голкиперы Анатолий Трубин, Алексей Шевченко и Тимур Пузанков, полевые игроки Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев, Даниил Удод, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Петр Стасюк, Дмитрий Мишнев, Денис Шостак, Максим Чех.

Уже 9 апреля «горняков» ждет благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace с «Олимпиакосом».

 

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    nickst, 09.04.2022 01:44
    0
    Непонятно, где Пятов, Кривцов, Степаненко, Судаков, Корниенко, Болбат, Кирюханцев.
    Ссылка
    online
    avk2307, 08.04.2022 23:59
    0
    А остальные где , те , что не бразильцы?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности