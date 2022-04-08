ФОТО. Игроки Шахтера провели первую тренировку в Турции

В пятницу, 8 апреля, «Шахтер» провел занятие на тренировочном поле неподалеку от стадиона «Истанбул Башакшехир». Сессия носила втягивающий характер и была направлена на восстановление физических кондиций игроков. Тренерский штаб «оранжево-черных» в данный момент оценивает состояние каждого футболиста.

В тренировке приняли участие игроки первой команды «Шахтера» и U19, а также присоединившиеся футболисты ФК «Мариуполь»: голкиперы Анатолий Трубин, Алексей Шевченко и Тимур Пузанков, полевые игроки Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев, Даниил Удод, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Петр Стасюк, Дмитрий Мишнев, Денис Шостак, Максим Чех.

Уже 9 апреля «горняков» ждет благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace с «Олимпиакосом».