Журналист: УПЛ нужно определить чемпиона и подать заявку в УЕФА

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УПЛ в ближайшее время официально зафиксирует результаты чемпионата 2021/22.

Сезон доиграть не удастся, однако чемпионат может быть признан состоявшимся, потому что сыграно больше половины туров.

Как известно, есть два варианта определить чемпиона и призовые места: по итогам первого круга или по итогам сыгранных 18-ти туров (склоняются ко второму варианту).

Кроме того, нашим клубам важно подать заявку в УЕФА на еврокубки следующего сезона, потому что выступление в этих турнирах приносит существенные деньги.