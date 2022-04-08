Журналист: УПЛ нужно определить чемпиона и подать заявку в УЕФА

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УПЛ в ближайшее время официально зафиксирует результаты чемпионата 2021/22.
Сезон доиграть не удастся, однако чемпионат может быть признан состоявшимся, потому что сыграно больше половины туров.
Как известно, есть два варианта определить чемпиона и призовые места: по итогам первого круга или по итогам сыгранных 18-ти туров (склоняются ко второму варианту).
Кроме того, нашим клубам важно подать заявку в УЕФА на еврокубки следующего сезона, потому что выступление в этих турнирах приносит существенные деньги.
Источник — Циганик LIVE
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