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Журналист: УПЛ нужно определить чемпиона и подать заявку в УЕФА

Игорь Цыганык считает, что времени осталось не так много

  • 08.04.2022 21:20
  • 1346 просмотров
  • 4 комментария
Журналист: УПЛ нужно определить чемпиона и подать заявку в УЕФА
© upl.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УПЛ в ближайшее время официально зафиксирует результаты чемпионата 2021/22.

Сезон доиграть не удастся, однако чемпионат может быть признан состоявшимся, потому что сыграно больше половины туров.

Как известно, есть два варианта определить чемпиона и призовые места: по итогам первого круга или по итогам сыгранных 18-ти туров (склоняются ко второму варианту).

Кроме того, нашим клубам важно подать заявку в УЕФА на еврокубки следующего сезона, потому что выступление в этих турнирах приносит существенные деньги.

Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sviatoslav Kudelych, 08.04.2022 21:41
    +2
    В переважній більшості країн чемпіони визначаться в кінці травня. І хіба Циганику вже подавай чемпіона, і бажано кротів.
    Ссылка
    Владимир Копяк, 08.04.2022 22:27
    0
     И на войне как будто его не замечали, а явно контуженный... Несет очередную ахинею голимый.
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    online
    Maks Maks, 08.04.2022 22:08
    0
    VitosKH, 08.04.2022 21:53
    Може бажано блакитних сов?
    Бажано дотримуватися регламенту. А кто у нас кабінетні чемпіони з Д..а і так всі знають
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    online
    VitosKH, 08.04.2022 21:53
    -4
    Sviatoslav Kudelych, 08.04.2022 21:41
    В переважній більшості країн чемпіони визначаться в кінці травня. І хіба Циганику вже подавай чемпіона, і бажано кротів.
    Може бажано блакитних сов?
    Ссылка
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