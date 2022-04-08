Четыре матча. Шахтер объявил расписание благотворительных игр

«Шахтер» объявил о серии благотворительных матчей для сбора денег в поддержку Украины во время агрессии со стороны россии.

9 апреля. «Олимпиакос» (Пирей) – «Шахтер»

14 апреля. «Лехия» (Гданьск) – «Шахтер»

19 апреля. «Фенербахче» (Стамбул) – «Шахтер»

1 мая. «Хайдук» (Сплит) – «Шахтер»

Все средства от реализации билетов на матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:

– Мы хотим этими матчами говорить о войне и мире в Украине. Об ужасной войне, которую развязала Россия против Украины, о страданиях и разрушениях, которые эта война принесла нашей стране. О мире – необходимости завершить это безумие, вернуться к нормальной жизни и восстановить страну. Наши месседжи просты: Stop War in Ukraine и Football for Peace – этим все сказано.