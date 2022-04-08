Динамо проведет матч против Боруссии Дортмунд в конце апреля

«Динамо» объявило о проведении благотворительного матча с «Боруссией» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе немецкой команды 26 апреля.
Игра состоится в рамках благотворительного турне, проходящего под лозунгом Match for Peace! Stop the War!» («Матч за Мир! Остановим Войну!»).
Первая встреча в рамках турне пройдет 12 апреля против «Легии».
Источник — ФК Динамо Киев
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