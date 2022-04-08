Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В 1/4 финала украинка сразится против четвертой сеяной Онс Жабер из Туниса (№10 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Бенчич – Бадоса, ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Аманды Анисимовой (№47 WTA) или Коко Вандевей (№168 WTA).
Источник — Sport.ua
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