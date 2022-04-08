Де Дзерби о своем будущем: «Ставлю Шахтер на первое место»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что сейчас не планирует покидать украинскую команду.

– Роберто, насколько вы рады снова воссоединиться с командой?

– Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.

– В СМИ много слухов о вашем будущем. Что можете сказать об этом?

– Я по-прежнему ставлю «Шахтер» на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам «Шахтера» и всем украинцам?

– Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что война скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях.