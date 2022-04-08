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Де Дзерби о своем будущем: «Ставлю Шахтер на первое место»

Пока итальянец не покидает команду

  • 08.04.2022 19:22
  • 698 просмотров
  • 6 комментариев
Де Дзерби о своем будущем: «Ставлю Шахтер на первое место»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о том, что сейчас не планирует покидать украинскую команду.

– Роберто, насколько вы рады снова воссоединиться с командой?
– Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.

– В СМИ много слухов о вашем будущем. Что можете сказать об этом?
– Я по-прежнему ставлю «Шахтер» на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона.

– Что вы хотели бы сказать болельщикам «Шахтера» и всем украинцам?
– Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что война скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 08.04.2022 19:33
    +1
    Павел Гришин, 08.04.2022 19:27
    А Луческу спортсменов рашки защищает,а суркисы вообще к метверчуку сбежали
    Суркіс учора був на матчі своєї команди у Румунії. А де зараз твій Ахмєтав?
    Ссылка
    online
    tima fialko, 08.04.2022 20:51
    0
    Поважаю Де Дзербі,гідно веде себе тренер "Шахтаря" у цей важкий час.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 08.04.2022 20:32
    0
    Павел Гришин, 08.04.2022 20:06
    Ты под юбкой сбежал с суркисом ,петух ты опзжшный?С ним разберутся и с такими как ты предателями тоже ,готовься на бутылке прыгать кацап
    Чим тебе сьогодні на зоні годували?
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    online
    Петро Довганич, 08.04.2022 19:33
    0
    Навіть італьянець вірить у нашу перемогу.
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 08.04.2022 20:06 (изменен)
    -2
    Maks Maks, 08.04.2022 19:33
    Суркіс учора був на матчі своєї команди у Румунії. А де зараз твій Ахмєтав?
    Ты под юбкой сбежал с суркисом ,петух ты опзжшный?С ним разберутся и с такими как ты предателями тоже ,готовься на бутылке прыгать кацап
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 08.04.2022 19:27 (изменен)
    -4
    А Луческу спортсменов рашки защищает,а суркисы вообще к метверчуку сбежали
    Ссылка
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