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Андрей ПАВЕЛКО: «Мы всегда должны помнить о маленьких детях»

УАФ передала помощь детскому дому для сирот в Одессе

  • 08.04.2022 18:52
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Андрей ПАВЕЛКО: «Мы всегда должны помнить о маленьких детях»
© УАФ. Андрей Павелко

Футбольный мир продолжает поддерживать Украину в войне с российскими захватчиками, и наши соотечественники тоже не остаются в стороне. Гуманитарный координационный центр УАФ передал помощь детскому дому для сирот в Одессе.

Заведение столкнулось с трудностями из-за нехватки детского питания и средств гигиены. Глава УАФ Андрей Павелко вместе с командой лично доставил необходимый груз.

«Совместно с клубом Черноморец, который сейчас тоже помогает всем украинцам, мы провели такую ​​акцию для помощи в Одессе. Также у меня была возможность заехать к маленьким детям-сиротам. Мы их посетили, поддержали, передали очень много помощи. Самое главное, что в такие времена мы всегда должны помнить о маленьких детях, которые сейчас нуждаются в нашем внимании, а также о взрослых, которые получили травмы и ранения в ходе войны. Наша помощь очень важна», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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