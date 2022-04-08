Команда Академии Шахтера выиграла у Сплита U-19

Команда Академии донецкого «Шахтера», которая была представлена сборной игроков U-16, U-17, U-18, выиграла у хорватского «Сплита» U-19 со счетом 2:1.
Победу «горнякам» принес дубль Александра Роспутько.
Отметим, что хорватский клуб предоставляет свои поля для тренировок команд Академии «Шахтера».
Источник — Sport.ua
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