Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «С россиянами не о чем разговаривать»

Главный тренер «Альянса», выступающего в Первой лиге, Анатолий Бессмертный признался, поддерживает ли связь с людьми из россии, а также выразил восхищение силой и единством нашего народа.

«Никаких контактов в россии у меня нет, сейчас это все пересмотрелось. Когда читаешь статистику, что 80% людей поддерживают этого гаденыша, и оккупацию, которую они нам устроили, то понимаешь, что с ними не о чем разговаривать.

Конечно, прошла переоценка ценностей. Чувствую еще большую гордость за нашу страну, наших людей. Действительно, в такой трудной ситуации народ очень сплотился. Соседи помогают друг другу, помогаешь даже людям, которых совсем не знаешь, и они тоже предлагают тебе помощь. В этом плане нация действительно объединилась, очень приятно на это смотреть. Мы - единая нация, и за это берет гордость», - сказал Бессмертный.