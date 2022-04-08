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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «С россиянами не о чем разговаривать»

Тренер «Альянса» не видит смысла общаться с жителями страны-агрессора

  • 08.04.2022 16:29
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Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «С россиянами не о чем разговаривать»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Альянса», выступающего в Первой лиге, Анатолий Бессмертный признался, поддерживает ли связь с людьми из россии, а также выразил восхищение силой и единством нашего народа.

«Никаких контактов в россии у меня нет, сейчас это все пересмотрелось. Когда читаешь статистику, что 80% людей поддерживают этого гаденыша, и оккупацию, которую они нам устроили, то понимаешь, что с ними не о чем разговаривать. 

Конечно, прошла переоценка ценностей. Чувствую еще большую гордость за нашу страну, наших людей. Действительно, в такой трудной ситуации народ очень сплотился. Соседи помогают друг другу, помогаешь даже людям, которых совсем не знаешь, и они тоже предлагают тебе помощь. В этом плане нация действительно объединилась, очень приятно на это смотреть. Мы - единая нация, и за это берет гордость», - сказал Бессмертный.

Источник — Футбол 1/2/3

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