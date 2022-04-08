ФОТО. Снова вместе. Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Стамбуле

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби присоединился к команде в Турции, куда вчера прибыли игроки.



В ближайшее время «Шахтер» будет базироваться в Стамбуле, где будет проходить тренировочный процесс команды.



Первые матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace «горняки» проведут 13 и 19 апреля.