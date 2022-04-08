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ФОТО. Снова вместе. Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Стамбуле

Команда будет готовиться к благотворительным матчам

  • 08.04.2022 10:36
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ФОТО. Снова вместе. Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Стамбуле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби присоединился к команде в Турции, куда вчера прибыли игроки.
 
В ближайшее время «Шахтер» будет базироваться в Стамбуле, где будет проходить тренировочный процесс команды.
 
Первые матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace «горняки» проведут 13 и 19 апреля.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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