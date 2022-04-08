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Игорь КОСТЮК: «Цель российских нелюдей – уничтожение украинцев как нации»

Старший тренер «Динамо» U-19 обратился к Западу

  • 08.04.2022 09:27
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Игорь КОСТЮК: «Цель российских нелюдей – уничтожение украинцев как нации»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк после поединка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского «Спортинга» (1:2) в Бухаресте выразил благодарность румынскому «Стяуа» за помощь в подготовке к матчу и обратился с призывом к мировым лидерам о прекращении войны в Украине.
 
– Хочу выразить огромную благодарность президенту «Стяуа», всему персоналу клуба за то, что приняли нас и предоставили все условия для тренировок. Благодаря этому мы провели хорошую подготовку к матчу против «Спортинга».
 
Что касается дальнейших планов нашей команды, то пока ничего не могу вам сказать. Мы встретимся с президентом клуба, будем обсуждать это и принимать решение.
 
Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к миру. Стала ясна цель российских фашистов и нелюдей – это уничтожение украинцев как нации. Это геноцид украинского народа. И пока мировые лидеры колеблются в принятии решений, от которых зависит дальнейшая судьба Украины, эти фашисты продолжают убивать, пытать, расстреливать мирных жителей, насиловать женщин и детей в нашей стране. И все эти зверства поддерживаются руководством этой недостраны – россии.
 
Для победы в войне Украине нужно оружие. В неограниченном количестве. Прекратите потреблять российский газ и нефть. Если проиграет Украина, то проиграет Запад. Хочу, чтобы все это услышали. Слава Украине. Слава украинскому народу. Все будет Украина!

Источник — ФК Динамо Киев

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