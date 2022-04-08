Даяна Ястремская – Лаура Пигосси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA 250 в Боготе.



В 1/4 финала украинка сразится против Лауры Пигосси из Бразилии (№212 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 18:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Марии Осорио (№33 WTA) или Элины Аванесян (№170 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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