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Калинина в числе лучших. Известны четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне

Ангелина продолжает борьбу в верхней половине сетки

  • 08.04.2022 07:58
  • 605 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина в числе лучших. Известны четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

В четверг состоялись матчи третьего круга на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
Украинка Ангелина Калинина переиграла француженку Ализе Корне и впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на соревнованиях такого уровня.
 
Чарльстон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Аманда Анисимова [15] – Арина Соболенко [1] – 3:6, 6:4, 6:3
 Коко Вандевей –  Джессика Пегула [6] – 6:4, 3:6, 6:4
 
 Онс Жабер [4] –  Ирина Бегу – 6:3, 6:2
 Ангелина Калинина –  Ализе Корне [12] – 7:6(5), 7:5
 
Нижняя часть сетки

 Магда Линетт –  Кайя Канепи – 6:3, 4:6, 6:2
Екатерина Александрова –  Каролина Плишкова [3] – 6:3, 6:1
 
 Белинда Бенчич [10] –  Мэдисон Киз [9] – 6:4, 6:4
 Паула Бадоса [2] –  Клэр Лю – 3:6, 7:6(8), 6:1
 
Чарльстон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Аманда Анисимова [15] –  Коко Вандевей
 Онс Жабер [4] –  Ангелина Калинина

Нижняя часть сетки

 Магда Линетт – Екатерина Александрова
 Белинда Бенчич [10] –  Паула Бадоса [2]

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Коваленко, 08.04.2022 08:16
    +1
    Подякуємо ! Добре ! Боєць ! Але і Жабер тітка міцна.
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