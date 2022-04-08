Калинина в числе лучших. Известны четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне

В четверг состоялись матчи третьего круга на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Украинка Ангелина Калинина переиграла француженку Ализе Корне и впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на соревнованиях такого уровня.
Чарльстон. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Аманда Анисимова [15] – Арина Соболенко [1] – 3:6, 6:4, 6:3
Коко Вандевей – Джессика Пегула [6] – 6:4, 3:6, 6:4
Онс Жабер [4] – Ирина Бегу – 6:3, 6:2
Ангелина Калинина – Ализе Корне [12] – 7:6(5), 7:5
Нижняя часть сетки
Магда Линетт – Кайя Канепи – 6:3, 4:6, 6:2
Екатерина Александрова – Каролина Плишкова [3] – 6:3, 6:1
Белинда Бенчич [10] – Мэдисон Киз [9] – 6:4, 6:4
Паула Бадоса [2] – Клэр Лю – 3:6, 7:6(8), 6:1
Чарльстон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Аманда Анисимова [15] – Коко Вандевей
Онс Жабер [4] – Ангелина Калинина
Нижняя часть сетки
Магда Линетт – Екатерина Александрова
Белинда Бенчич [10] – Паула Бадоса [2]
Источник — Sport.ua
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