Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу будущего города Донецка:

– Когда Донецк станет украинским?

– Как только в мавзолей ляжет новый Владимир.

– Какой первый матч должен быть сыгран на «Донбасс Арене»?

– Матч сборной Украины против сборной Мира. Он завершится вничью как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии.