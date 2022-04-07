Пятов рассказал, когда Донецк снова станет украинским

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу будущего города Донецка:
– Когда Донецк станет украинским?
– Как только в мавзолей ляжет новый Владимир.
– Какой первый матч должен быть сыгран на «Донбасс Арене»?
– Матч сборной Украины против сборной Мира. Он завершится вничью как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии.
Источник — Instagram
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