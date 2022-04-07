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Пятов рассказал, когда Донецк снова станет украинским

Вратарь «Шахтера» ждет возвращения на «Донбасс Арену»

  • 07.04.2022 23:13
  • 651 просмотр
  • 1 комментарий
Пятов рассказал, когда Донецк снова станет украинским
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу будущего города Донецка:

– Когда Донецк станет украинским?
– Как только в мавзолей ляжет новый Владимир.

– Какой первый матч должен быть сыгран на «Донбасс Арене»?
– Матч сборной Украины против сборной Мира. Он завершится вничью как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
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    Владимир Копяк, 07.04.2022 23:28
    0
    Если надеяться на смерт карлика-педофила, то это не скоро будет... Лет 15 он еще протянет,если только свои не трахнут, но на это слабые надежды.
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