ВИДЕО. Буффон встретился с 12-летним украинским беженцем

12-летний украинец по имени Влад из Львова с началом военного вторжения россии вместе с семьей бежал в Италию, где живет его бабушка. Сам Влад занимается футболом, выступая на позиции вратаря.

Его кумиром является Джанлуиджи Буффон, и легендарный итальянец узнал об этом. Он пригласил Влада и всю его семью на домашний матч против «Комо». Перед игрой Буффон встретился с Владом и подарил ему свою игровую футболку со своим автографом: