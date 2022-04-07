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ВИДЕО. Буффон встретился с 12-летним украинским беженцем

Легендарный вратарь подарил юному украинцу свою футболку

  • 07.04.2022 22:40
  • 1127 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Буффон встретился с 12-летним украинским беженцем
© Getty Images/Global Images Ukraine

12-летний украинец по имени Влад из Львова с началом военного вторжения россии вместе с семьей бежал в Италию, где живет его бабушка. Сам Влад занимается футболом, выступая на позиции вратаря.

Его кумиром является Джанлуиджи Буффон, и легендарный итальянец узнал об этом. Он пригласил Влада и всю его семью на домашний матч против «Комо». Перед игрой Буффон встретился с Владом и подарил ему свою игровую футболку со своим автографом:

Источник — ФК Парма

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Павло Костюк, 07.04.2022 22:49
    +3
    Малому радість, мило все це, одне різануло слух це біженці зі Львова )
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    Pop Pop, 07.04.2022 23:34
    0
    Так,дійсно,біженці зі Львова різануло
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