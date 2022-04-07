Влада ЗИНЧЕНКО: «Наши обращались к русским, а потом был концерт в Лужниках»

Телеведущая и журналистка Влада Зинченко поделилась мыслями о влиянии звезд шоу-бизнеса на отношение россиян к кровавой войне в Украине.
«Посмотрите, как в первые дни войны наши звезды обращались к русскому шоу-бизнесу, к русскому бомонду, ко всем людям, которые имеют большую аудиторию в Instagram и YouTube. А после мы видим концерт в Лужниках», – сказала Влада.
18 марта на московском стадионе «Лужники» проходил митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине временной оккупации полуострова Крым.
Источник — Денисов Time
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